Ja són vuit les companyies que es retiren del Mobile

Continua el degoteig de baixes al Mobile World Congress de Barcelona pel coronavirus: la companyia alemanya Gigaset ha anunciat aquest dilluns que no anirà a la fira, després de valorar les "implicacions" i els "riscos" que ocasiona el brot de coronavirus. També aquest dilluns, la xinesa Umidigi ha anunciat que cancel·la la seva participació a la fira, com també ha fet aquest migdia l'operadora japonesa NTT Docomo. Al matí la també japonesa Sony havia comunicat igualment la seva renúncia. Per contra, la multinacional xinesa Xiaomi ha confirmat la seva presència a la fira.En un escrit a les xarxes socials, Umidigi ha informat que s'absentarà del Mobile perquè prefereix mantenir els seus empleats "treballant en un ambient segur i en quarantena per respectar tota la resta de gent del món"NTT Docomo havia afirmat que ha pres la decisió tenint en compte que el virus "s'està expandint" i seguint el seu compromís "amb la seguretat de clients, empreses associades i treballadors". La companyia japonesa tenia previst presentar el 25 de febrer al Mobile un projecte sobre vehicle connectat i un altre sobre solucions de connectivitat en el món del treball.Aquestes baixes arriben poques hores després que la també japonesa Sony confirmés que tampoc aniria al Mobile. Aquestes dues baixes se sumen a les d'Amazon, que ho va confirmar diumenge al vespre , Nvidia, Ericsson i LG. Les empreses justifiquen la seva baixa a la capital catalana del 24 al 27 de febrer per l'emergència internacional que ha generat el brot, que (per ara) ha causat la mort de més de 900 persones, la majoria a la ciutat de Wuhan. En un comunicat , Sony havia explicat que ha estat monitoritzant la situació provocada pel coronavirus i ha pres aquesta "difícil" decisió donant la màxima importància a la seguretat i el benestar dels seus treballadors, socis, clients i mitjans de comunicació.La companyia manté la presentació dels nous models per al 24 de febrer però ho farà a través del seu canal de Youtube. En el mateix escrit, Sony agraeix la comprensió i el suport "en aquests temps de canvis".El gegant de la venda en línia va fer el mateix anunci diumenge al vespre arran de "les contínues preocupacions al voltant" del brot, que ja afecta més de 40.000 persones. En les últimes hores, des d'ahir a primera hora, s'han registrat gairebé un centenar de morts.

