Campanya per exigir al Congrés que es garanteixi la pluralitat lingüística a l'Estat

La Plataforma per la Llengua, juntament amb altres entitats que defensen el català, així com el basc, gallec, aragonès i asturià, es reuneixen aquest dimarts amb els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats per exigir que arreu de l'estat espanyol es "garanteixi la diversitat lingüística, la llibertat, la igualtat i la democràcia", segons ha explicat l'entitat en un comunicat.En aquestes trobades les entitats lliuraran als parlamentaris el manifest Igualtat lingüística: llibertat, pluralitat i democràcia, signat al mes d'octubre per la pròpia Plataforma per la Llengua, Omnium Cultural, Ciemen, Acció Cultural del País Valencià, Kontseilua, A Mesa pola Normalización Lingüística, Nogará i Iniciativa pol Asturianu.El text proclama que el dret de pobles i persones a emprar el seu propi idioma és un "dret humà", i que les llengües pròpies que es parlen a l'Estat diferents del castellà "han de gaudir dels mateixos drets i deures que es reconeixen" a aquest idioma. Els signants destaquen en primer lloc que han de gaudir en els seus territoris del "deure de coneixement", és a dir, el deure de conèixer-les, com ocorre amb el castellà"L'Estat ha d’assumir de facto i de jure –i no només retòricament, com ara– la seva condició plurilingüe en la legislació les administracions, començant per la seva Constitució, i ha de seguir l'exemple de les societats plurilingües més avançades, com ho són Bèlgica, Suïssa, Finlàndia o el Canadà", assenyala també el manifest.

