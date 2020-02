Els opositors a la incineradora de Cercs denuncien l'alcalde i l'empresa a Fiscalia per «irregularitats»

La Plataforma Anti Incineradora de Cercs ha denunciat l'alcalde Jesús Calderer, el secretari i l'arquitecte municipal, i les dues empreses involucrades en el projecte de crema de residus a la Fiscalia Provincial de Barcelona. Les dues empreses que la plataforma inclou en la demanda contra la futura planta de crema de residus són Infreemu SL, que ha fet el desmantellament de la central tèrmica, i la promotora EM Spain Waste&Treatment, vinculades a l'empresari manresà Lluís Basiana.Els opositors a la incineradora demanen a la secció de Delictes contra el Medi Ambient i Urbanisme de la Fiscalia que investigui el projecte per "irregularitats" tant urbanístiques com contra el medi ambient i la salut de les persones.La plataforma anti incineradora denuncia que l'empresa de desmantellament estava fent obres que no s'ajustaven a la llicència sol·licitada, i adverteix que s'han manipulat grans quantitats de fibrociment "que no estan sent degudament controlades i que vulneren les normatives respecte a aquest tipus d'actuacions". La portaveu de l'entitat, Martina Marcet, ha explicat aquest dilluns en roda de premsa que "aquestes irregularitats suposen ja d'entrada un dubte en la idoneïtat d'instal·lar una incineradora de residus a l'antiga central, de la mateixa manera que els procediments que s'estan duent a terme i que no s'estan fent de manera gens clara, són susceptibles de ser investigats".Segons asseguren des de la plataforma opositora, hi ha tres elements que el ministeri públic ha de tenir en compte. D'una banda, apunten que s'hauria comès un possible "delicte de prevaricació urbanística i ambiental" per haver atorgat llicències d'obres i de parcel·lació a l'empresa que vol instal·lar la incineradora "que són contràries a dret i no s'han fet de conformitat amb la normativa aplicable". A més, asseguren haver detectat una "manca d'actuació administrativa per paralitzar aquestes obres irregulars". D'altra banda, creuen que s'hauria pogut cometre un presumpte delicte contra el medi ambient i la salut de les persones per les grans quantitats de fibrociment que s'han fet manipulat en el procés de desmantellament.Finalment, l'emissió del certificat de compatibilitat urbanística a favor de l'empresa "sembla que podria estar en contra de l'ordenament jurídic", segons destaquen.Pel que fa a la qüestió del desmantellament, Martina Marcet ha exposat que, malgrat que l'alcalde va ser informat al mes de setembre que les obres que s'estaven realitzant no s'ajustaven a la llicència sol·licitada, "no es va adoptar la mesura immediata i preceptiva de protecció de la legalitat urbanística, procedint a la suspensió immediata" dels treballs. "Al contrari, les obres es van tolerar atorgant un termini per aportar documentació complementària", ha indicat Marcet.Els membres de la plataforma han assegurat que l'Ajuntament de Cercs hauria d'haver parat les obres de desmantellament des de fa temps i no ho ha fet, com a mínim fins a la setmana passada "amb la total passivitat i tolerància de l'alcalde". El 10 de gener l'alcalde va suspendre les obres. Però els opositors estan convençuts que els treballadors han seguit treballant-hi fins a aquest febrer: "Tenim constància i imatges que demostra que s'hi estava treballant", ha assegurat Martina Marcet, portaveu de la plataforma opositora.Amb aquesta demanda, que confien que tiri endavant, no només pretenen obligar a retirar el projecte d'incineradora a l'antiga tèrmica, sinó que cap projecte similar es pugui tornar a instal·lar en aquest espai. "Hem detectat diversos errors i incoherències en les parcel·lacions de finques de la zona on s'ubica la central, així com en els usos que s'hi poden dur a terme, que creiem que poden ser irregulars", han exposat aquest dilluns.Des de la plataforma, també han explicat que tenen un text preparat per tal que totes les entitats que ho considerin oportú puguin figurar com a part interessada i sol·licitar consultar el projecte al departament de Territori i Sostenibilitat per analitzar-lo i preparar al·legacions. Territori els va negar ja fa unes setmanes accedir al projecte fins a l'exposició pública, quelcom que pretenen rebatre perquè asseguren que és "una denegació de la informació" perquè "'confon' el dret d'accés a la informació en qualsevol moment, amb el dret de participació del públic en el tràmit d'informació pública". El col·lectiu ha anunciat una gran mobilització a la comarca per l'1 de març. D'entrada, no han revelat ni el lloc ni la forma de manifestació. Però han indicat que aquesta serà una acció que necessiti "molta gent", motiu pel qual n'informaran més en detall properament, ha explicat Sergi Gabaldà, que coordina mobilitzacions de la plataforma.Actualment, hi ha més de cinquanta entitats adherides a la Plataforma Anti Incineradora de Cercs. A més, 28 dels 32 municipis de la comarca i també Consell Comarcal del Berguedà i el Consell d'Alcaldes s'han pronunciat en contra d'aquest projecte, a més d'altres consells comarcals i la Diputació de Barcelona.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor