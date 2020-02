Berga farà controls d'alcoholèmia als conductors de les carrosses de Carnaval

Els agents de la Policia Local faran controls d'alcoholèmia als conductors de cadascun dels vehicles de les carrosses de la rua. A més, es manté l'aposta per una festa saludable que ja es va fer l'any passat.En la rua, que espera reunir més de 1.500 persones, es penalitzarà aquells participants que facin ostentació del consum de begudes amb alcohol o altres substàncies tòxiques. "És impossible prohibir-ho, però sí que es pot penalitzar quan es decideixi quines colles s'emporten els premis de la nit", ha explicat la regidora Roser Valverde.Enguany, l'àrea de Festes de Berga demana que la rua del Carnaval sigui "un espai lliure de fum del tabac", ha dit Valverde. Un prec que es fa per aconseguir que la rua sigui més saludable, però també per combatre l'impacte visual que el tabac pot tenir en els infants que gaudeixen de la festa.Amb el propòsit d'evitar el consum de grans quantitats d'alcohol i altres substàncies durant el Carnaval, l'organització tornarà a repartir centenars d'aigües i fruita als participants de la rua al seu pas per la plaça Miquel Martí Pol, entre la Ronda Moreta i el carrer Maixerí; i durant el ball de la nit s'habilitarà una zona de còctels sense alcohol.A més, la festa comptarà amb la presència d'Energy Control i del Punt Lila i LGTBI+ contra les actituds masclistes i de discriminació per gènere o orientació sexual.