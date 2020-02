El PSC descarta la figura del mediador que demana Torra

"Els independentistes van enganyar i continuen enganyant"

El PSC ha demanat no posar línies vermelles a la taula de la negociació, tot i que ha advertit que els socialistes "combatran" l'autodeterminació i ha avisat que "no s'avançarà si no es renuncia a la unilateralitat". En la roda de premsa posterior a l'executiva del partit, la portaveu del PSC al Parlament, Eva Granados, ha insistit que la figura del mediador que exigeix JxCat "no és necessària quan hi ha confiances entre els executius". "No s'escauria en cap cas en aquestes negociacions", ha dit Granados.Granados ha criticat que, davant la quarantena de propostes de Pedro Sánchez per a Catalunya, Torra només té una paraula, que és autodeterminació. "No podem més que oposar-nos. No tenim res a fer-hi i la combatrem", ha reblat la portaveu, que ha assenyalat que "en tot cas" s'aniria a per una reforma de la Constitució i que, si hi hagués un acord a la taula de negociació, seria sotmès a consulta, com es va acordar abans de la investidura de Pedro Sánchez.Després que la socialista Núria Marín no descartés del tot repetir el pacte de la Diputació de Barcelona -que presideix amb JxCat-, el PSC ha garantit que no faran president "cap candidat independentista". "El PSC està per la reconciliació", ha argumentat la socialista, que diu que, davant les enquestes que diuen que els independentistes tornaran a sumar, faran "tot el possible" perquè aquesta majoria "no es produeixi".​L'endemà de l'emissió de l'entrevista a La Sexta a Oriol Junqueras en què descarta un Govern amb el PSC per haver "aplaudit" la seva presó, Granados ha demanat que no els facin responsables dels errors dels independentistes. La dirigent socialista ha carregat contra Junqueras per "disfressar mentides de radicalitat democràtica": "Els independentistes van enganyar i continuen enganyant". La portaveu ha demanat als republicans que no facin als socialistes responsables dels seus "errors" a la tardor del 2017 en uns moments en què s'està intentant "reconstruir la unitat trencada". També ha assegurat que amb els republicans no podrien pactar-hi perquè "han dit clar que volen continuar apuntalant la dreta de tota la vida".Sobre la fórmula que Ciutadans i PP estan plantejant per concórrer junts a les eleccions, sota el nom de Catalunya Suma o 'Mejor Unidos', Granados ha dit que en realitat és un "millor les dretes unides". "Ni ens interpel·len ni ens sentim cridats en aquesta aliança electoral", ha conclòs.El PSC ha celebrat els resultat s de l'enquesta publicada per La Vanguardia aquest cap de setmana, on els socialistes són els que més creixerien si ara hi hagués unes eleccions al Parlament, amb deu diputats més. Amb tot, Granados també ha fet notar que els independentistes "sumen i creixen". Per a Granados, en els pròxims comicis els electors hauran de triar si "giren full i superen el procés o no".

