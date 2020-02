Urkullu avança al 5 d'abril les eleccions al País Basc

Les eleccions al País Basc seran el 5 d'abril. Així ho ha anunciat aquest dilluns el lehendakari Íñigo Urkullu després de setmanes d'especulacions sobre quan serien els comicis al parlament d'Euskadi. Amb aquest calendari, les eleccions basques se celebrarien abans que les catalanes, que es convocaran quan s'aprovin els pressupostos de la Generalitat . Aquesta aprovació es durà a terme entre finals de març i de principis d'abril, de manera que els comicis només podrien ser a partir de finals de maig.Urkullu, que ha fet públic l'anunci després de comunicar-ho als grups parlamentaris, és el principal favorit en la futura votació, i aspira a la reelecció. El dirigent del PNB porta des del desembre del 2012 en el càrrec, i al llarg dels seus mandats s'ha centrat en la via pactada per anar sumant competències, sempre estenent la mà amb els presidents espanyols que han anat passant per la Moncloa. Els nacionalistes bascos, de fet, van ser socis tant de Mariano Rajoy -li van aprovar els últims pressupostos, encara vigents- i també van fer costat a la moció de censura de Pedro Sánchez.En aquesta última legislatura, el PNB ha estat governant amb els socialistes bascos, i per als comptes ha sumat també el suport de Podem. Els nacionalistes, a banda, han signat un acord de legislatura amb Sánchez, que també té en compte la qüestió territorial. Aitor Esteban, portaveu del PNB al Congrés, assegurava la setmana passada a La Vanguardia que perquè la mesa de diàleg entre governs funcionés calia, primer, aprovar els comptes generals de l'Estat, que requereixen el vot d'ERC.

