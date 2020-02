Detectada una partida de bitllets falsos de 20 euros a Sant Celoni

Alertats per uns ciutadans de la vila, la Policia Local de Sant Celoni ha pogut detectar la presència de diversos bitllets falsos que es fan córrer com a legals. Els bitllets, tots de 20 euros i amb la mateix número de sèrie, tenen la mateixa aparença que els autèntics però al revers,porten impreses en blau les paraules "Prop copy".Des de l'Ajuntament es recomana examinar els bitllets de 20 euros i comprovar que no tenen aquest text a la part del darrere, abans d'acceptar-los. En cas de detectar-ne algun amb aquestes característiques o es tingui algun dubte o consulta, es pot contactar amb la Policia Local, tel 93 864 12 17.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor