El Suprem envia al Parlament Europeu el suplicatori de Ponsatí

El president del Tribunal Suprem, Carlos Lesmes, s'ha dirigit al president del Parlament Europeu, David Sassoli, per presentar el suplicatori de Clara Ponsatí, acreditada com a eurodiputada la setmana passada . D'aquesta manera, l'alt tribunal espanyol fa efectiu el primer pas per intentar aixecar la immunitat de Ponsatí, tal com havia fet amb Puigdemont i Comín. El president del Tribunal Suprem ja va enviar el 13 de gener al Parlament Europeu la sol·licitud de suplicatori que reclama la suspensió de la immunitat de Carles Puigdemont i Toni Comín . El Suprem ho va fer públic poca després que tots dos dirigents de JxCat accedissin a la seu d'Estrasburg de la cambra comunitària com a eurodiputats.En el seu escrit a Sassoli, l'alt tribunal espanyol recull la documentació recollida per Manuel Marchena, en la qual se citen tant la sentència del Suprem en el judici de l'1-O, comunicada el 14 d'octubre de l'any passat, com l'euroordre tramitada per a la detenció de Ponsatí.Com funciona el suplicatori? Segons l'article 9 del reglament intern de l'Eurocambra, que regula els procediments relatius a la immunitat, l'autoritat competent d'un estat membre, és a dir el Tribunal Suprem, pot sol·licitar al president del Parlament Europeu, el socialista italià David Sassoli, un suplicatori per suspendre la immunitat d'un eurodiputat. Sassoli ho ha de comunicar al ple i traslladar la qüestió a la comissió competent, en aquest cas la comissió d'Assumptes Jurídics.El termini per resoldre no està establert. S'ha de fer "amb la major brevetat possible", però depèn de la complexitat del cas. La defensa de Puigdemont -lectura vàlida per a Comín i Ponsatí- compta que durarà mesos. Aquesta comissió, després d'analitzar el cas "sense demora però tenint en compta la seva complexitat relativa", haurà d'emetre una recomanació que finalment serà votada pel ple. Mercè Barceló, catedràtica de Dret Constitucional a la UAB, apuntava recentment que el ple concediria el suplicatori, tenint en compte la composició actual, amb una àmplia majoria de conservadors i socialistes.Fins que no es faci aquesta proposta sobre si s'ha de concedir o denegar el suplicatori, la comissió pot demanar al Tribunal Suprem "tota la informació i aclariments que consideri necessaris per formar-se un criteri" sobre si cal o no aixecar la immunitat de Puigdemont, Comín i Ponsatí. Els treseurodiputats podrien intervenir a la comissió i també aportar els documents i elements de prova oportuns per defensar-se. En la resta de sessions, que serien a porta tancada, no hi podrien ser presents. En qualsevol cas, el procés català i el judici de l'1-O arribarien a Brussel·les.La proposta que la comissió hauria de fer al ple seria sobre si s'ha de concedir o no el suplicatori, en cap cas podria entrar a valorar la culpabilitat de Puigdemont, Comín i Ponsatí o la procedència de perseguir-los per la via penal, encara que el debat i l'examen del cas els proporcionaria un "coneixement profund" de la qüestió. Un cop feta la proposta, es debatria i votaria al següent ple al Parlament Europeu. No es podrien presentar esmenes, però el ple hauria de discutir públicament sobre les raons a favor i en contra de la decisió sobre el suplicatori. Puigdemont, Comín i Ponsatí no hi podrien intervenir en tant que afectats, però el procés català i el judici de l'1-O tindrien una visibilitat extraordinària.Si finalment el ple acorda concedir el suplicatori i aixecar la immunitat, el president de la cambra ho hauria de comunicar als diputats afectats i a l'autoritat competent, que hauria d'informar el Parlament Europeu de tots els canvis, nous fets o resolucions que faci en relació al procediment. Acceptar el suplicatori no implica perdre l'acta d'eurodiputat, perquè suspendre la immunitat no pressuposa culpabilitat, únicament voldria dir que l'Eurocambra permet que dos dels seus diputats siguin jutjats al país que els reclama. Aleshores, el Suprem hauria d'activar de nou les euroordres per poder extradir els líders independentistes. El Parlament Europeu va examinar la passada legislatura 55 suplicatoris i només en va rebutjar cinc.

Carta Suplicatorio Clara Ponsatí by naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor