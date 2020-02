Una testimoni nega que Peral tingués por de l'altre sospitós després del crim

Una excompanya de feina de l'agent Rosa Peral, acusada pel crim de la Guàrdia Urbana, ha negat aquest dilluns que la sospitosa tingués por de l'altre acusat, el també agent Albert López, dies després de la mort de la víctima, que mantenia una relació amb Peral, malgrat que ella manté en el seu escrit de defensa que el dia del presumpte assassinat no va trucar la policia perquè sentia "pànic" de López.La testimoni ha explicat que va visitar l'acusada a casa seva el dissabte 6 de maig de 2017, entre quatre i cinc dies després del presumpte assassinat, i que la va veure "freda i tranquil·la", pel que va pensar que no era conscient del que havia passat.En la seva visita, la testimoni ha explicat que va ser acompanyada del seu marit i que la sospitosa els va proposar d'anar a sopar amb López, i els va dir que "l'Albert s'estava portant molt bé" . Durant el sopar, la testimoni no va percebre por, sinó "complicitat i confiança" entre els sospitosos, i les filles d'ella es van alegrar de veure l'altre acusat Ha relatat també que Peral i la víctima, que mantenien una relació, "últimament discutien molt" i era habitual que, després de discutir, ell marxés de casa, segons explicava l'acusada.Peral i López, els dos agents de la Guàrdia Urbana, estan acusats d'haver matat Pedro R., també agent municipal de Barcelona, al domicili on ella convivia amb la víctima, a Vilanova i la Geltrú, i després traslladar-lo al maleter del seu cotxe fins al pantà de Foix i cremar el cos, perquè "obstaculitzava la seva relació", segons la Fiscalia.Un segon testimoni, company de la víctima, també ha explicat que la nit en què va ocórrer el crim Peral li va enviar un missatge en el qual li assegurava que la víctima estava enemistada amb el seu exmarit, i que havia anat anar a punxar les rodes del cotxe i agafar un bat de beisbol.Va ser una conversa que van mantenir la nit de l'1 de maig del 2017, i inicialment no li va donar importància, però el cap de setmana després d'aparèixer el cotxe calcinat amb el cadàver va pensar que el que li havia dit Peral era una "coartada"

