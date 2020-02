«El Mobile se celebrarà amb normalitat»: l'Ajuntament blinda el congrés tot i les baixes

Imatge del Mobile World Congress 2019 Foto: José M. Gutiérrez

El primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat aquest dilluns que ara mateix "no es contempla cap escenari que no sigui el de celebrar amb normalitat el Mobile". Collboni ha fet aquestes declaracions després que Sony Amazon s'hagin sumat a la decisió d'Ericsson, LG i Nvdia de no participar al congrés per por al coronavirus.El número 2 del govern de Colau ha assenyalat que Barcelona està "preparada" per acollir l'edició d'enguany de la fira. Sobre l'anunci de les empreses que no hi participaran, ha afegit que espera que sí que puguin venir l'any que ve. Davant la possibilitat que s'ajorni o no l'esdeveniment -previst del 24 al 27 de febrer-, el tinent d'alcalde ha deixat clar que la decisió pertoca a l'organització, és a dir, a la GSMA.Collboni també ha recordat que el Mobile 2020 compta amb prop de 2.800 expositors que sí que han confirmat la seva assistència. "La immensa majoria d'empreses mantenen que vindran", ha assenyalat."Els organitzadors ho estan preparant amb totes les possibilitats sobre la taula, amb tota la decisió de tirar-ho endavant", ha apuntat. Des del consistori, ha afirmat Collboni, tenen "tots els serveis preparats" i juntament amb l'administració catalana i estatal estan treballant per "garantir la millor Mobile possible" des del punt de vista de la seguretat, la mobilitat i la salut.De fet, ha destacat que des de les administracions s'està treballant seguint les indicacions de les autoritats sanitàries i l'OMS. "Cada decisió que es prengui [des de l'administració] com a mesura de prevenció es farà sempre d'acord amb les autoritats", ha indicat, assegurant que per ara no hi ha canvis respecte fa 24 hores.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor