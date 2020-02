El Síndic declararà el 18 de febrer a l'Audiència Nacional pel viatge vinculat al cas 3%

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, declararà voluntàriament el 18 de febrer a l'Audiència Nacional pel viatge presumptament pagat per l'empresari Jordi Soler per veure la final de la Champions que el Barça va jugar a Berlín el 2015. Segons han confirmat fonts de l'oficina del Síndic, la declaració començarà a les 12 del migdia. El jutge José de la Mata investiga Soler en el marc del cas 3% de presumptes comissions il·legals que implica l'extinta CDC.Segons els investigadors, el viatge en avió privat acceptat per Ribó hauria costat uns 39.000 euros, que haurien pagat empreses vinculades a l'empresari Jordi Soler, amb lligams amb la trama del 3%. Aquest és el vincle que l'Audiència Nacional utilitza per requerir la declaració del Síndic, que Ribó no defugirà.L'empresari Jordi Soler, investigat pel jutge José de la Mata per comissions il·legals que implica l'antiga CDC, va admetre dies enrere que s'havia fet càrrec de les despeses de Ribó en el desplaçament a Berlín a petició de l'exdiputat del partit Ramon Camp, però va negar tenir cap relació amb el Síndic. La Fiscalia anticorrupció vol que s'investigui Ribó per suborn . El Síndic, però, és aforat i, si s'iniciés una investigació judicial contra ell, el seu cas hauria de passar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Ribó va renunciar el 2014 davant del Parlament al seu aforament, instant a iniciar la reforma legislativa pertinent. Aquesta reforma, però, no es va arribar a fer i, per tant, el Síndic continua sent aforat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor