El Canet Rock exhaureix les entrades només tres setmanes després d'anunciar el cartell

🔴 ENTRADES EXHAURIDES! 🔴

Gràcies per la vostre fidelitat! El 4 de juliol veurem sortir el sol! ☀ pic.twitter.com/hjMw8CQcXX — Canet Rock (@CanetRock_) February 10, 2020

El Canet Rock ha anunciat aquest dilluns al matí que s'han exhaurit les entrades pel festival d'aquest any, que tindrà lloc el pròxim sis de juliol al Pla d'en Sala de Canet de Mar per setè any consecutiu. És l'edició que més ràpid ha exhaurit les seves entrades, després que els festivals de 2018 i 2019 les esgotessin a finals de febrer. El Canet Rock va presentar el passat 17 de gener tots els detalls de la seva setena edició, que tindrà un cartell que combinarà grups de trajectòria dilatada com Manel, Els Amics de les Arts, Itaca Band, Sopa de Cabra i Roba Estesa, amb noves apostes com Lildami, Miki Núñez, Ciudad Jara i No Logo. Aquestes bandes es van afegir a d'altres ja confirmades el passat octubre : Oques Grasses, Doctor Prats i Jazzwoman. Completen el cartell Miquel del Roig, Cesc i els Dj's Ernest Codina, Carles Pérez i Pd Artur Busquets.

