ERC considera «trist» i «irresponsable» que JxCat busqui «confrontació» entre independentistes

ERC ha deixat clar en els darrers dies que no vol una precampanya de retrets entre independentistes. Però després d'un cap de setmana en què Junts per Catalunya han deixat clar que buscaran entrar en el cos a cos amb ERC, els republicans s'han vist abocats a respondre. "JxCat ha començat la campanya tornant a carregar contra ERC. Això ens entristeix i és irresponsable". No entrarem en l'espiral de retrets i de confrontació que volen", ha assegurat la secretària general adjunta i portaveu del partit, Marta Vilalta.La dirigent republicana ha emplaçat totes les formacions independentistes a "abandonar els retrets" tot recordant que l'únic adversari és l'estat espanyol. "Fem un flac favor a la fortalesa de l'independentisme si algú només fa retrets. ERC no jugarà a independentistes bons i independentistes dolents perquè ens debilita", ha subratllat Vilalta després d'un cap de setmana en què JxCat els ha acusat d'estar abanderant un pragmatisme "màgic" i no haver defensat prou la sobirania de Catalunya.La portaveu republicana ha tornat a insistir, com ja ho va fer la setmana passada, que cal treballar perquè s'arribi a les eleccions amb un acord estratègic tant amb JxCat com amb la CUP. "Encara que algú posi el xip de campanya no tirarem la tovallola per entendre's", ha dit Vilalta. La lectura que fa el partit d'Oriol Junqueras és que arribar a les urnes amb un "trencament" a l'independentisme "no suma" i ni enforteix el moviment.Els republicans han argumentat que no només defensen que l'independentisme es posi d'acord abans de les eleccions, sinó que també caldrà fer-ho després de les eleccions a l'hora de forjar un govern. De fet, ERC ha posat sobre la taula la conveniència de pactar quan han de ser les eleccions i que, per tant, la data sigui fruit d'un acord després d'un procés de consensuar l'estratègia. Les eleccions, insisteixen, han de ser una "oportunitat per reforçar" l'independentisme en percentatges mai acumulats, cosa que consideren que serà difícil si el context en què s'arriba a les urnes és el del "fracàs" dels dos socis de Govern.Vilalta ha subratllat de nou la importància de posar en marxa la mesa de negociació entre governs, que es reunirà aquest mes de febrer, i ha explicat que estan treballant amb Junts per Catalunya per definir la composició de la delegació catalana. El president Quim Torra ja va anunciar que l'encapçalaria i el vicepresident Pere Aragonès ha defensat que seria "lògic" que ell també hi assistís. De moment, aquest dilluns s'ha fet públic que, per part del govern espanyol, hi assistirà Pedro Sánchez però també el vicepresident Pablo Iglesias.La figura del mediador és un dels punts de discòrdia entre JxCat i ERC. Torra ha defensat que aquesta figura és imprescindible, però ERC, que ho considera una "bona opció", no creu que hagi de ser una condició sine qua non. "Que hi hagi una mesa de negociació és més important que que hi hagi un mediador a la mesa", ha assegurat. Vilalta també ha precisat que una cosa és la mesa de negociació, que ha d'abordar el conflicte polític, i l'altra la comissió bilateral Estat-Generalitat, que s'activarà però per tractar de la gestió del dia a dia i els 44 punts que Sánchez va posar sobre la taula de Torra la setmana passada.

