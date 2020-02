Iglesias formarà part de la mesa de diàleg liderada per Torra i Sánchez

El vicepresident segon del govern espanyol, Pablo Iglesias, formarà part de la mesa de diàleg institucional que arrencarà a finals de febrer liderada pels presidents Quim Torra i Pedro Sánchez. Així ho ha afirmat en una entrevista al programa Al Rojo Vivo de La Sexta . "Tots haurem de cedir", ha assegurat Iglesias, líder de Podem.En la reunió que van mantenir la setmana passada Torra i Sánchez al Palau de la Generalitat es va acordar que la taula es reuniria sota el seu lideratge a finals d'aquest mes, i dos equips tècnics s'encarregaran de preparar-la. El president català, a banda, convocarà partits i entitats independentistes per tal d'acordar l'estratègia a seguir, marcada per la demanda d'un referèndum i l'amnistia.La inclusió d'Iglesias a la taula de diàleg suposa l'entrada d'un dirigent estatal que ha estat crític amb l'empresonament dels líders independentistes i que, fins i tot, els ha visitat a la presó, com va fer amb Oriol Junqueras fa tot just un any.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor