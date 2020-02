VÍDEO L'actor de «Joker» emociona als Oscars amb el discurs més reivindicatiu

#Oscars Moment: Joaquin Phoenix wins Best Actor for his work in @jokermovie. pic.twitter.com/M8ryZGKGHV — The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020

Amb el permís de Bong Joon-ho, director de Parásitos, l'altre gran protagonista de la nit dels Oscars va ser Joaquin Phoenix, que es va endur l'estatueta a millor actor pel seu paper a Joker. L'actor va oferir el discurs més reivindicatiu i compromès de la gala. Va defensar la protecció del medi ambient, la dels drets dels animals i es va solidaritzar amb la igualtat de gènere, així com també les lluites socials de diferents minories."Considero que el millor regal que m'han donat moltes persones [de la indústria] és l'oportunitat d'utilitzar la nostra veu per cedir-la a aquells que no la tenen. He estat pensant en alguns dels grans problemes als quals fem front com a societat", expressava Phoenix per després fer una crida a la unitat del sector: "crec que hi ha moments en què sentim que estem lluitant per causes diferents"."Malgrat això, veig aspectes en comú, en estar parlant de desigualtat de gènere, de racisme, de drets per al col·lectiu LGTB, dels drets dels indígenes, dels drets dels animals, estem parlant de la lluita contra la injustícia, de lluitar contra la creença que una nació, un poble, una raça, una ètnia, un sexe o una espècie tingui el dret de dominar, controlar, manipular i explotar amb total impunitat", va afegir.Phoenix va ressaltar que, segons el seu parer, "com societat, ens hem desconnectat massa de la naturalesa". "En gran part, nosaltres mateixos som culpables d'aquesta visió egocèntrica que tenim, pensant que som el centre de l'univers. Ens aprofitem de la naturalesa i exprimim el seu recurs fins a esgotar-los", advertia.L'actor que encarna el Joker destacava també que "creiem que tenim dret d'inseminar artificialment una vaca i que, quan pareixi, treure-li la seva cria, malgrat que els seus crits d'angoixa siguin inconfusibles, i llavors li robem la llet, que està pensada per al seu vedell, i la servim en cafè o cereals"."Ens fa por el concepte de canvi personal, perquè creiem que hem de sacrificar alguna cosa, renunciar a quelcom, però els éssers humans, en els nostres millors moments, podem ser creatius i imaginatius, podem desenvolupar i fomentar sistemes de canvi que beneficiïn a tots i al medi ambient", concloïa.

