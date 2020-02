El 80% dels catalans vol que la mesa de diàleg arrenqui abans de les eleccions

El 80% dels catalans desitja que la mesa de diàleg entre el govern català i l'espanyol es posi en marxa abans de les eleccions catalanes anunciades pel president Torra ara fa dues setmanes , segons una enquesta de GAD3 encarregada per La Vanguardia . A més, un 71,3% dels catalans creu que la negociació ha d'incloure una solució per als presos polítics independentistes.Mentre el consens és clar entre els enquestats a l'hora d'iniciar el diàleg i en relació amb el paper dels presos, hi ha en canvi una divisió d'opinions més gran en la via per resoldre el conflicte polític. Un 30,1% dels enquestats aposta per un referèndum d'independència, seguit del 27,9% que vol una reforma de la Constitució i del 26,9% que advoca per millorar el sistema de finançament. Només el 9,2% aposta per un nou Estatut.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor