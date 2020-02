Una nova forma farmacèutica elimina selectivament les cèl·lules que provoquen metàstasi

Investigadors de l'Hospital de Sant Pau, la Universitat Autònoma de Barcelona i el CIBER-BBN han demostrat la potent activitat contra la metàstasi d'una nova forma farmacèutica que elimina selectivament les cèl·lules mare que la provoquen. S'administra de forma subcutània i allibera nanopartícules que es dirigeixen cap als teixits tumorals augmentant la seva captació en les cèl·lules mare.Aquest augment de captació és el que elimina les cèl·lules responsables de la metàstasi, amb un potent efecte de prevenció i sense efectes adversos o tòxics detectables en un model de càncer colorectal. No és necessària l'administració hospitalària i es podria utilitzar en el tractament de, com a mínim, 23 tipus de càncer.Publicat a Advanced Materials, el treball descriu la generació per part dels mateixos investigadors d'una nova forma farmacèutica d'administració subcutània i alliberament sostingut de nanopartícules proteiques citotòxiques dirigides que eliminen selectivament les cèl·lules mare metastàtiques, induint un potent efecte de prevenció de la metàstasi en un model de càncer colorectal en ratolins de laboratori sense efectes adversos o tòxics detectables.Aquesta nova forma farmacèutica d'administració subcutània per alliberament sostingut permet administrar altes dosis d'aquest nanofàrmac, en intervals prolongats (setmanes en ratolins i probablement mesos en humans) sense toxicitat en el punt d'injecció o en els teixits normals, mentre genera un potent efecte antimetastàtic. El desenvolupament del fàrmac per a la seva administració en humans reduiria la necessitat d'injectar dosis freqüents, per via intravenosa, dels fàrmacs antitumorals citotòxics actuals, que requereix hospitalització.Aquest efecte aconsegueix una reducció notable de la mida del tumor al còlon alhora que bloqueja el desenvolupament de metàstasis en els ganglis limfàtics, el pulmó, el fetge i el peritoneu, sense captació ni toxicitat apreciable en teixits sans. Aquesta teràpia ofereix una resposta a la urgent necessitat mèdica d'inhibir el desenvolupament de les metàstasis, que representa la principal causa de mort en pacients amb càncer.

