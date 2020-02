Mor un motorista de 37 anys en un accident a l'Alt Empordà

Un motorista de 37 anys va morir ahir a la tarda a Capmany, a l'Alt Empordà, després de patir una caiguda al carrer Ventador. Segons informa el Servei Català de Trànsit, l'avís es va rebre a les 14.17h. Per causes que s'estan investigant, el conductor va caure sol a la via i va resultar ferit crític.La víctima, que era veí del municipi, va ser traslladat a l'hospital Trueta de Girona on va morir posteriorment. Fins al lloc es van desplaçar quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels Bombers de i efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

