Demòcrates concorrerà en solitari a les eleccions si no hi ha un «front comú» per la via unilateral

🤜🤛 Sempre hem estat on calia. En la defensa del referèndum, al carrer, pressionant a les institucions.. Lleials a l'1-O.



📽️ Aixequem la declaració d'independència.Només per la via unilateral i d'insubmissió col·lectiva serem independents.@DemocratesCAT #ObjectiuIndependència pic.twitter.com/rlOASNRVif — Demòcrates🎗 (@DemocratesCAT) October 1, 2019

Demòcrates de Catalunya celebrarà els dies 27 i 28 de març el segon congrés ordinari sota el lema Lleials a l'1-O. El conclave arribarà en plena precampanya de les eleccions catalanes que es convocaran quan s'aprovin els pressupostos de la Generalitat per al 2020, que aquesta setmana superaran el tràmit parlamentari. La formació, liderada per Antoni Castellà, concorrerà en solitari als comicis si no hi ha un "front comú" a favor de la via unilateral. Un front comú Castellà, en tot cas, ha demanat impulsar."Les eleccions són una oportunitat per confrontar estratègies per la voluntat popular de l'independentisme. Proposem bastir un front comú transversal de partits, entitats i societat civil que porti com a programa fer efectiva la declaració de la independència amb les corresponents conseqüències", ha assenyalat el diputat. "Si això no és possible, presentarem candidatura pròpia amb programa propi", ha destacat.Preguntat sobre el futur de Demòcrates dins del grup parlamentari d'ERC, Castellà ha indicat que se sotmetrà a consideració del congrés del mes de març. Damunt la taula hi ha múltiples opcions, que passen per constituir-se en subgrup dins del grup mixt o é la de seguir formant part del grup republicà i votant amb criteri propi, com ja ha anat passant diverses vegades al llarg de la legislatura.Al llarg del congrés es debatran tres ponències: la ideològica, el full de ruta cap a la independència i la modificació dels estatuts. El conclave es farà al Teatre Poliorama amb més de 2.000 voluntaris, que pertanyen a 38 comarques i a districtes de Barcelona. La mitjana d'edat és de 53 anys. "És una formació amb persones joves, però també formades", ha assenyalat Núria de Gispert, expresidenta del Parlament i una de les principals representants de la formació democristiana.El document de full de ruta defensa la via unilateral, i reivindica l'aposta que va fer Demòcrates pel referèndum durant la primavera del 2016, quan tot l'independentisme estava replantejant l'estratègia després de les eleccions plebiscitàries del setembre del 2015. La formació liderada per Castellà forma part ara del grup parlamentari d'ERC a través d'un acord que es compromet a "fer avançar" Catalunya com un estat dins del marc de la Unió Europea (UE). "Era la legislatura del mandat de l'1-O, i no ens hem mogut d'aquí, ens mantenim fidels a això", ha insistit el diputat.El referèndum de l'octubre del 2017, segons Castellà, va comportar el "desbordament democràtic" de l'Estat. "Constatem que no hi ha cap voluntat, independentment del tipus de govern espanyol, de diàleg i de negociació de les condicions de com donar compliment al mandat de l'1-O. En aquest sentit, constatem que la taula de diàleg entre executius no té les condicions prèvies perquè no hi ha un procés de desescalada de la repressió", ha ressaltat el diputat democristià, que també ha constatat la falta d'un mediador internacional per supervisar els continguts de la mesa de diàleg."El que reclamem és que no es defineixi aquesta taula com un instrument de negociació per com desenvolupem un procés d'independència", ha remarcat Castellà, que per aquest motiu ha defensat la via unilateral com l'única possible. Cal buscar "suports internacionals amb visió geopolítica", i també l'impuls del procés constituent per redactar una proposta de Constitució. "Això és l'únic possible per esdevenir un estat independent", ha ressaltat el dirigent democristià. "No hi haurà cap via per la independència a través de revolucions de somriures ni només ampliant la base", ha apuntat Castellà, crític amb les "jugades magistrals o digitals".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor