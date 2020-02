Els 21 «looks» més comentats dels Oscars 2020

La festa del cinema, en la qual es va coronar l'obra coreana Parásitos , va començar -com és habitual- molt abans de l'entrega de premis. Les estrelles de Hollywood s'aturen davant dels focus de centenars de càmeres de fotos i de televisió per ser retratats a la catifa vermella. Els looks, sovint força excèntrics, dels convidats als Oscars són sempre un dels aspectes més comentats de la nit. Tot seguit, un recull de les 21 vestimentes que, per bé o per mal, han generat interès a la xarxa.

