SBDCoeduca, l'antítesi sabadellenca del pin parental

En plena discussió per la voluntat d'expandir el pin parental -un terme encunyat per l'extrema dreta de Vox, que com defineix la mateixa formació és una campanya contra "l'adoctrinament de la ideologia de gènere" a les escoles "en contra dels principis morals dels pares"-, a Sabadell s’ha dut a terme un projecte pioner contra "tota forma de discriminaci", #SBDCoeduca . És a dir, l'antítesi d'aquesta iniciativa del partit de Santiago Abascal.A través de la formació i l'acompanyament, tant a alumnes com a docents, s'ha introduït, entre d'altres coses, la perspectiva de gènere, la gestió de la diversitat i la no discriminació per raó d'orientació sexual a les aules. Una terminologia que ha entrat a les escoles Enric Casassas La Trama i als instituts Ribot i Serra i Ca n'Oriac. En total, 1.470 alumnes, 115 professors, 80 familiars i 30 professionals dels serveis de menjador. Els estudiants han dut a terme tallers per tractar de sexualitat, el coneixement del propi cos, les relacions d'afecte i estima, la LGTBIfòbia i menors transgènere, entre d'altres temàtiques.Tal com explica la coordinadora del projecte #SBDCoeduca de Ca l'Enredus-Actuavallès , Alba Barbé, la voluntat és "promoure el compromís i responsabilitat social de la ciutadania, centres educatius, agents socials i institucions, en l'erradicació de la permissivitat social en que compten les violències de gènere", així com fer de Sabadell un municipi "compromès en la cocreació de polítiques educatives i anti-discriminatòries".Els quatre centres han posat una bona nota aquesta iniciativa. "Ens ha obert la mirada i és un tema que no podem obviar", reflexiona la directora de l'institut de Ca n'Oriac, Eulàlia Cervera. Un projecte que va aterrar al centre desprès que s'aprovés per votació. Cervera assegura que "ha agradat tant que els alumnes el van escollir per un projecte global" que van titular Asimetria, "amb les lletres A i E mogudes". Detalla que "els nanos s'han endinsat en la sexualitat a l'esport, el paper de la dona a la història, LGTBI i els estereotips", entre d'altres.La responsable de l’Enric Casassas, Diana Font, va en la mateixa línia que la seva homòloga: “als mestres ens ha donat a conèixer molta informació que no sabíem. Hem agafat més consciència”. No ha descartat que passi a formar part de la programació de l’escola, un cop s’hagi estudiat la manera de fer-ho.En els casos del Ribot i Serra i La Trama, la temàtica no els ha caigut tant de nou, ja havien fet formació o havien mostrat un interès previ en aquest àmbit. A l’institut del sud de Sabadell s’han dut a terme, des del 2008, per exemple, cada setmana es treballa a les classes un personatge femení, expliquen les professores Anna Sánchez Belén i Anna Boix, que també són de la Comissió de Coeducació i Diversitat. “La formació no s’acaba mai”, manifesten i afegeixen, “si tothom rebés aquesta formació, segurament les coses ens anirien millor”. Tant Boix com Sánchez reconeixen que hi ha hagut “reticències”, especialment a l’ESO, i reprodueixen expressions despectives per rebutjar-ho com “les feministes aquestes”.Ambdues recalquen la importància d’educar en el plaer, el consentiment i el gaudi. Per això, determinen que cal “revisar” llibres i llenguatge, així com, introdueixen un nou element a l’àmbit escolar, “quines actituds castiguem i es valoren en funció del sexe”. La directora de l’Escola La Trama, Marifé Garcia, avalua de forma positiva el “#SBDCoeduca”, “ens va ajudar a reflexionar entre nosaltres”, perquè com diu Garcia “ja existia la sensibilitat”, perquè feia temps que havien detectat que necessitaven una formació en aquest camp. Defineix “d’interessant” que es faci entre alumnes de primària i el foment generalitzat “d’un major respecte cap a una manifestació personal”.El projecte, sorgit dels Pressupostos Participatius de 2019 , tot just està en el seu epíleg, però la coordinadora del projecte, davant la bona acollida, assegura que “s’ha consolidat” i espera que “així ho sigui a mig i llarg termini”. De fet, indica que a l’Escola Nostra Llar ja s’ha iniciat el projecte i la voluntat és que es “repliqui” a d’altres centres de la ciutat. Concretament, Barbé proposa que des de l’Ajuntament de Sabadell es “faci una aposta a primària i secundària”.“Els convidem que pugin al carro de la coeducació” i continua, “un compromís a través dels pressupostos ordinaris”. La idea de la membre de Ca l'Enredus-Actuavallès és que es faci a raó de quatre centres per any i, per tant, a finals de l'actua mandat municipal arribi a una vintena de centres educatius. Fonts municipals afirmen que s’està treballant per incloure una partida als comptes municipals, sense garantir per ara una reserva. També es mostren satisfets “pels bons resultats” de l’aplicació del projecte.

