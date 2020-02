El Cabanyal de València, entre els deu barris més «guais» d'Europa segons «The Guardian»

Un article elaborat pel diari britànic The Guardian situa el barri del Cabanyal de València entre els deu més "guais" d'Europa. L'article, sota el nom "10 of the coolest neighbourghoods in Europe" destaca deu districtes "menys turístics" de diverses ciutats europees, que recomana per "realment posar-se sota la pell de les grans ciutats europees".En concret, la ressenya del barri valencià afirma que a principis de la dècada del 2000 "el consistori de dretes la tenia jurada al Cabanyal" perquè "volia construir una nova avinguda de luxe sobre els pintorescos carrers i demolir 1.600 cases, moltes d'elles decorades amb originals ceràmiques modernistes"."Va ser classificat com una àrea d'importància cultural, però realment el districte estava amenaçat d'expropiacions forçoses i destrucció, fins que les protestes d'activistes locals finalment van bloquejar el pla als tribunals", relata l'article.Així mateix, remarca que és molt fàcil arribar-hi en metro, i que és un barri "agradable d'explorar en bici". Entre els llocs que recomana visitar es troben els museus de la Setmana Santa Marinera i el de l'Arròs, així com La Fàbrica de Gel o el Mercat del Cabanyal.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor