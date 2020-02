Investigadors catalans impulsen un estudi pioner amb embrions humans

L'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) i Dexeus Dona impulsen un projecte de recerca per estudiar el desenvolupament embrionari a través de l'edició genètica d'embrions humans. La tècnica d'edició genètica CRISPR/Cas9 actua com unes tisores dirigides que modifiquen seqüències d'ADN o gens concrets.Té potencial en el tractament de malalties causades per la mutació d'un sol gen, ja que pot fer-se servir per eliminar o reparar els gens mutats en els embrions i així evitar el naixement de nens amb patologies genètiques. També és útil per estudiar la funció de gens en el desenvolupament embrionari, com en l'estudi plantejat. L'equip investigador està liderat per la doctora Anna Veiga. És un projecte pioner a l'Estat.El projecte consisteix en la posada a punt de l'edició genètica per CRISPR/Cas9 en embrions humans per modificar alguns d'aquests gens i avaluar l'evolució dels embrions editats en les primeres etapes del desenvolupament embrionari.Els embrions humans que s'utilitzaran en aquest projecte procedeixen de fecundació in vitro i cedits de forma voluntària a la investigació per part dels seus progenitors. Una altra novetat d'aquest projecte és el mètode d'observació dels embrions. S'utilitzarà la tècnica de 'time lapse', que permet l'observació continua i en temps real dels embrions.

