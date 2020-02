Pedro J. Ramírez treu foc pels queixals per l'entrevista d'Évole a Junqueras

Que Oriol Junqueras hagi estat entrevista en prime time en una televisió espanyola ha aixecat força polseguera a Madrid. En especial, a la redacció d'El Español. En un comentari gravat en vídeo , el director del diari, Pedro J. Ramírez, mostra la seva indignació per la conversa entre el líder d'ERC i Jordi Évole a Lledoners emesa aquest diumenge a La Sexta i acaba assegurant que "així se suïcida una democràcia".L'exdirector d'El Mundo assegura que "és evident" que aquesta entrevista busca compensar el "protagonisme" que va tenir Quim Torra la setmana passada gràcies a la "cimera bilateral dels grans estadistes" amb Pedro Sánchez al Palau de la Generalitat.Pedro J. Ramírez critica que Junqueras aprofités per presentar-se com "una espècie d'apòstol de l'amor" des dels "platós de 'TeleLledoners'" i que és així, "a base de blanquejar-los", com ERC i JxCat acabaran "arrasant a les urnes". "Aviat, les dues esquerres governamentals -PSOE i Podem- s'afanyaran a concedir-los tot el que demanen i així és com se suïcida una democràcia", sentencia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor