Polèmica als Oscars: Gisela canta en «castellà» i la cantant mexicana, en «espanyol»

.@IdinaMenzel, @AURORAmusic and nine of the world's Elsas just took to the stage for a performance of "Into the Unknown." #Oscars pic.twitter.com/2QUW67HYiS — The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020

Las voces en español de Elsa, en #Frozen, Gisela y Carmen Sarahí, en los #Oscars .❤️ Interesante que la Academia haya apostado por incluir la versión en "castellano" (00:40) y en "español" (1:03) en esta actuación.pic.twitter.com/by7anvLeKo — Bricio Segovia (@briciosegovia) February 10, 2020

Total que para los americanos el castellano es Castilian y el español latino el Spanish no?



La verdad tenía mil dudas de cómo diferenciaban eso fuera but me sigue dando corahe que ni sepan dónde situar España pero eso no tiene na que vé y viva Gisela coño mío te como entera https://t.co/jbsTQxZQMf — El niño de Carrillo (@JosedeCarrillo) February 10, 2020

Yo ya no soy español, ahora soy castellano. Gisela es comunera #Oscars pic.twitter.com/FgBjtKtC5W — Jorge (@ChelistaDAmelin) February 10, 2020

Los #Oscar2020 poniendo que Gisela canta en castellano y la de Mexico canta en Español



Que pesados e ignorantes, que castellano solo se habla en CASTILLA, en el resto de España hablamos ESPAÑOL pic.twitter.com/Jum3CzY9TT — Mave (@Cruelladevil29) February 10, 2020

La cantant catalana Gisela ha estat una de les protagonistes de la gala dels Oscars 2020 . La barcelonina ha format part de la segona actuació musical de la nit, en el conjunt de dones que posen veu al personatge d'Elsa a les pel·lícules de Frozen. L'Acadèmia de Hollywood ha reunit totes les "Elsa" d'arreu del món per interpretar juntes Into the Unknown, el tema més conegut de Frozen II, la segona part de les aventures de les dues princeses de Disney.Amb Idina Menzel (autora original i guanyadora de l'Oscar) i Aurora també hi eren Maria Lucia Heiberg Rosenberg (Dinamarca), Willemijn Verkaik (Alemania), Takako Matsu (Japón), Carmen Sarahí (Latinoamérica), Lisa Stokke (Polonia), Anna Buturlina (Rusia) y Gam Wichayanee (Tailandia).Una de les sorpreses ha estat que els Oscars ha titulat com a "castellà" ("castilian") la versió de la Gisela i no pas com a "espanyol". En canvi, a la cantant mexicana Carmen Sarahí, que feia la versió llatinoamericana, li han posat el subtítol en "espanyol" ("spanish").La decisió ha generat polèmica a les xarxes socials. Podeu veure-ho en alguns tuits:

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor