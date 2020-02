Santi Vila revela com va ser la seva trobada (freda i distant) amb Torra al Suprem

Santi Vila presenta el llibre Vencer y convencer (Península Atalaya, 2020) en el qual, a banda d'apostar perquè Barcelona sigui la cocapital de l'Estat, a més de la seu del Senat i alguns ministeris, revela com va ser la trobada amb el president de la Generalitat, Quim Torra, en la primera sessió del judici de l'1-O al Tribunal Suprem.Segons el relat de l'exconseller, el moment va ser molt fred i distant. Va ser ell qui va fer el pas i, en les línies que dedica a aquest moment, critica que el cap de l'executiu no li dirigís la paraula. "Tot i que tinc la impressió que m'evitava, vaig prendre la iniciativa d'anar-lo a saludar i, potser perquè el vaig agafar desprevingut, em va correspondre, tot i que de manera escarida. 'Gràcies per acompanyar-nos, president', li vaig dir en català, mentre li estenia la mà. Torra es va limitar a saludar-me, sense dir res", relata Vila.

