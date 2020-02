Junqueras: «No ens aixecarem mai d'una taula per parlar i no renunciarem mai a un referèndum»

Junqueras no cierra ninguna puerta. Parece que algo se mueve.#LoDeJunqueras pic.twitter.com/BD4EyW8O8v — Lo de Évole (@LoDeEvole) February 9, 2020

El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha afirmat que no s'aixecaran "mai" d'una taula "que serveixi per parlar" i ha afegit que tampoc renunciaran mai al referèndum. En una entrevista a Lo de Évole des de Lledoners, Junqueras ha negat que les eleccions puguin dinamitar la negociació amb el govern espanyol i ha avançat que ell "no trenca" negociacions "amb ningú, ni tan sols amb qui va aplaudir la presó"."Al PSC jo li recordaré sempre que van aplaudir la meva presó", ha explicat, i ha remarcat que, quan surtin, "hauran d'abaixar la mirada" perquè, segons creu, saben que són "absolutament innocents". En aquest sentit, ha descartat un futur Govern amb el PSC perquè "és més fàcil entendre una víctima de la repressió que qui l'ha protagonitzat".A l'entrevista, Junqueras ha fet una gran defensa de la negociació amb el PSOE i ha dit que "ha de servir per parlar i que tothom expliqui el que creu i veu" per acabar trobant "coses a compartir". A més, i en relació al referèndum, que ha recordat que és la reivindicació que ells portaran a la taula, ha explicat que el seu objectiu serà pactar-ne les condicions, la pregunta, el com, el quan i les majories, tot i que ha reconegut que els socialistes probablement no hi estaran d'acord.Sense detallar quines conseqüències tindria que no s'arribés a un acord a la negociació, Junqueras ha afirmat que ell no renunciarà a "sumar les majories necessàries" per aconseguir el plebiscit, i ha reivindicat que sempre treballaran "per aconseguir més vots i més gent".Seguint amb les crítiques al PSC, ha explicat que saben que s'han comportat "de manera injusta" perquè "han aplaudit una presó injusta". A més, els ha recordat que "inevitablement" un dia es trobaran i s'ha mostrat convençut que, quan arribi, "hauran d'abaixar la mirada".En relació a les eleccions, l'entrevista va coincidir precisament amb el dia que el president de la Generalitat, Quim Torra, va convocar els comicis. En ser preguntat sobre si creia que aquest era "el primer acte de campanya de JxCat", Junqueras ha reconegut que "ho sembla" però ha matisat que "és legítim" perquè les formacions sempre utilitzen "el seu argumentari". Tot i això, sí que ha evitat valorar positivament la feina de Torra al capdavant del Govern i ha remarcat la tasca dels departaments d'ERC a l'executiu, especialment d'Ensenyament i Salut.Tot i les diferències, però, Junqueras ha assegurat que "no és inviable" un Govern amb JxCat perquè, com ha explicat, "tots han estat víctimes de la mateixa repressió". "És més fàcil entendre una víctima de la repressió que qui l'ha protagonitzat, així que és més fàcil entendre'ns amb JxCat que amb el PSC", ha explicat, per concloure que "un pacte amb el PSC és impossible".En ser preguntat sobre si estava d'acord que part de l'independentisme els retragués "haver-los enganyat" després de l'octubre del 2017, Junqueras s'hi ha oposat fermament. "Nosaltres no hem enganyat a ningú, si algú creu això és que no en té ni idea i està molt equivocat", ha sentenciat, i ha dit que en aquell moment ells tenien preparat tot el que havien promès i van garantir "el vot dels ciutadans", en referència a l'1-O.Tot i això, Junqueras s'ha queixat que se'ls culpi a ells de la situació i ho ha fet amb un símil futbolístic. "És com si a un partit de futbol dic que farem el que puguem per guanyar, l'àrbitre m'expulsa injustament, em tanca a la presó i a sobre serà culpa meva", ha criticat, tot afegint que és "una bogeria".

