VÍDEO Els Bombers rescaten sis excursionistes al Pedraforca

Moment del rescat de sis excursionistes dissabte a primera hora de la tarda. Foto: GRAE Bombers

Els Bombers van rescatar aquest dissabte amb helicòpter sis excursionistes al Pedraforca. Els muntanyencs eren a la tartera del Pedraforca, quan van veure's sorpresos per una placa de gel que els va impedir avançar, segons fonts del Grup d'Actuacions Especials (GRAE). Per evitar danys majors, van alertar als serveis d'emergències.Els Bombers van rebre l'avís a les 5 de la tarda i, poc després, un helicòpter dels GRAE va poder rescatar-los. Les sis persones es trobaven en bon estat de salut.El Pedraforca, una de les muntanyes més freqüentades per excursionistes, és també un dels indrets de Catalunya que registra una xifra més elevada de rescats. El mateix dissabte va morir un excursionista al Pedraforca en caure des de 20 metres. El jove, de 30 anys i veí de Sabadell, feia una travessa per l'anomenada Via Berguedana quan es va accidentar i va perdre la vida, tal com recollia NacióDigital aquest diumenge al migdia.

