Aquest és el llistat complet de guanyadors dels Oscars 2020

Millor pel·lícula

Parásitos



Millor director

Bong Joon-ho per Parásitos



Millor actor

Joaquin Phoenix per Joker



Millor actriu

Renée Zellweger per Judy



Millor actor de repartiment

Brad Pitt per Érase una vez... en Hollywood



Millor actriu de repartiment

Laura Dern per Historia de un matrimonio



Millor guió original

Parásitos



Millor guió adaptat

Jojo Rabbit



Millor pel·lícula animada

Toy Story 4



Millor pel·lícula de parla no anglesa

Parásitos, de Bong Joon-ho



Millor fotografia

1917



Millor disseny de producció

Érase una vez... en Hollywood



Millor vestuari

Mujercitas



Millor muntatge

Le Mans 66'



Millors efectes especials

1917



Millor maquillatge i perruqueria

Bomshell



Millor muntatge de so

Le Mans 66'



Millor mescla de so

1917



Millor banda sonora

Joker



Millor cançó

I'm Gonna Love Me Again, d'Elton John a Rocketman



Millor documental

American Factory



Millor curtmetratge documental

Learning to skateboard in a warzone



Millor curtmetratge de ficció

The Neighbors' Window



Millor curtmetratge animat

Hair Love