VÍDEO L'actuació de Gisela als Oscar al ritme de «Frozen»

La cantant catalana Gisela ha estat una de les protagonistes de la gala dels Oscars 2020. La barcelonina ha format part de la segona actuació musical de la nit, en el conjunt de dones que posen veu al personatge d'Elsa a les pel·lícules de Frozen. L'Acadèmia de Hollywood ha reunit totes les "Elsa" d'arreu del món per interpretar juntes Into the Unknown, el tema més conegut de Frozen II, la segona part de les aventures de les dues princeses de Disney.Amb Idina Menzel (autora original i guanyadora de l'Oscar) i Aurora també hi seran Maria Lucia Heiberg Rosenberg (Dinamarca), Willemijn Verkaik (Alemania), Takako Matsu (Japón), Carmen García Sáenz (Latinoamérica), Lisa Stokke (Polonia), Anna Buturlina (Rusia) y Gam Wichayanee (Tailandia). Una de les sorpreses ha estat que els Oscars ha titulat com a "castellà" la versió de la Gisela i no pas com a "espanyol". A Carmen Sarahí, versió llatinoamericana, li han posat el subtítol en "espanyol".Into the Unknown estava nominada als premis de l'Acadèmia en la categoria de millor cançó original, esdevenint una de les favorites pel recorregut que tenen les bandes sonores de la multinacional Disney. En els crèdits de la versió espanyola però, es va decidir col·locar una versió de David Bisbal.

