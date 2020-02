«Parásitos» fa història i triomfa als Oscars amb quatre premis, inclòs el de Millor Pel·lícula

Joaquin Phoenix, en el moment de rebre el premi per «Joker» Foto: Europa Press

Laura Dern amb l'Oscar com a Millor Actriu Secundària Foto: Europa Press

Congrats to Julia and Steven, the filmmakers behind American Factory, for telling such a complex, moving story about the very human consequences of wrenching economic change. Glad to see two talented and downright good people take home the Oscar for Higher Ground’s first release. https://t.co/W4AZ68iWoY — Barack Obama (@BarackObama) February 10, 2020

Eminem with a SURPRISE #Oscars performance of "Lose Yourself," the 2003 Academy Award winner for Best Original Song pic.twitter.com/gpnrsfrTCj — MTV NEWS (@MTVNEWS) February 10, 2020

Tots els guanyadors dels Oscar 2020 Millor pel·lícula

Parásitos



Millor director

Bong Joon-ho per Parásitos



Millor actor

Joaquin Phoenix per Joker



Millor actriu

Renée Zellweger per Judy



Millor actor de repartiment

Brad Pitt per Érase una vez... en Hollywood



Millor actriu de repartiment

Laura Dern per Historia de un matrimonio



Millor guió original

Parásitos



Millor guió adaptat

Jojo Rabbit



Millor pel·lícula animada

Toy Story 4



Millor pel·lícula de parla no anglesa

Parásitos, de Bong Joon-ho



Millor fotografia

1917



Millor disseny de producció

Érase una vez... en Hollywood



Millor vestuari

Mujercitas



Millor muntatge

Le Mans 66'



Millors efectes especials

1917



Millor maquillatge i perruqueria

Bomshell



Millor muntatge de so

Le Mans 66'



Millor mescla de so

1917



Millor banda sonora

Joker



Millor cançó

I'm Gonna Love Me Again, d'Elton John a Rocketman



Millor documental

American Factory



Millor curtmetratge documental

Learning to skateboard in a warzone



Millor curtmetratge de ficció

The Neighbors' Window



Millor curtmetratge animat

Hair Love

Sorpresa majúscula als Oscars. La 92a edició dels Premis de l'Acadèmia de Hollywood ha certificat el triomf absolut de l'obra coreana Parásitos, fent història en aconseguir per primer cop una pel·lícula de parla no anglesa el premi a Millor Pel·lícula. El film també ha sumat els Oscars a Millor Pel·lícula Internacional, Millor Director i Millor Guió Original. Després d'aquestes sorpreses, l'Acadèmia no ha mogut ni un dit del que s'esperava en les interpretacions i ha premiat a Joaquin Phoenix, Renée Zellweger, Brad Pitt i Laura Dern. Quentin Tarantino, Martin Scorsese i Sam Mendes són els tres grans directors que marxen amb les mans molt buides, sobretot Scorsese. 1917, una altra de les favorites, s'ha endut premis tècnics.Bong Joon-ho és un dels noms de la nit. Totes les apostes giraven al voltant de Quentin Tarantino i Sam Mendes, però al final ha estat el coreà qui ha aconseguit el premi a Millor Director. El realitzador de Parásitos ha tingut unes paraules d'honor i agraïment per a Martin Scorsese, nominat per The Irishman, a qui ha catalogat com "un dels millors de la història". La platea ha ovacionat dempeus al director. Joon-ho després ha nombrat a Tarantino, aplaudint tota la seva carrera i originalitat. Finalment ha volgut aplaudir a Todd Phillips i Sam Mendes per les seves pel·lícules.Cap gir de guió. Joaquin Phoenix s'emporta el premi a Millor Actor per Joker després de guanyar-los en tots els certamens que ha estat nominat. L'actor aconsegueix el primer Oscar després de quatre nominacions. En un discurs molt polític i reivindicatiu ha carregat contra la manca de parlar sobre temes com el "racisme, drets LTGBI, desigualtat de gènere, el medi ambient... una raça no té dret a explotar els altres sense impunitat", ha reblat. Ha estat l'agraïment amb més càrrega social, demanant canvis en la forma de vida dels éssers humans, fins i tot fent autocrítica amb si mateix. Ha arrencat l'ovació de la platea, dempeus, acabant el discurs citant al seu germà, River Phoenix.L'Oscar a Millor Actriu, també sense cap sorpresa. Renée Zellweger guanya el seu segon premi per Judy, on interpreta a la cantant Judy Garland en l'ocàs de la seva carrera, en un dels seus pitjors moments de vida, cantant i ballant. Zellweger, com Phoenix, ha anat recollint premis al llarg de les últimes setmanes per tots els certamens que trepitjava. L'actriu ha volgut aplaudir els seus "mestres cinematogràfics", nombrant també a Martin Scorsese. Scarlett Johansson es queda sense premi després d'optar a dues nominacions.Brad Pitt va recollir el primer guardó de la nit, en un dels Oscars més previsibles de la jornada, per . L'actor ja n'havia guanyar un com a productor però és el primer que aconsegueix com a intèrpret. Pitt l'ha recollit agraint la feina dels dobles d'acció i de l'originalitat de Quentin Tarantino. Era el més jove dels nominats en aquesta categoria, amb veterans com Joe Pesci i Al Pacino. En la categoria femenina ha guanyat Laura Dern per Historia de un matrimonio després d'arrasar en els altres grans premis com els Globus d'Or o els SAG.Penélope Cruz ha entregat un dels premis més esperats, el de Millor Pel·lícula Internacional. Almodóvar es queda sense premi i l'Acadèmia no ha pogut provocar un nou crit de "Pedro!" per part de l'actriu d'Alcobendas. El guanyador ha estat Parásitos de Bong Joon-ho, la favorita per aconseguir el premi de la categoria. Tot i això, els Oscars han fet un sentit homenatge al director manxec a través d'un vídeo sobre les influències de Penélope Cruz.Els premis tècnics han estat repartits en gran majoria per a dues produccions. Entre Le Mans 66' i 1917 han arreplegat bona part dels guardons, amb la victòria puntual de Mujercitas per a Millor Vestuari i Bomshell en Millor Maquillatge . En l'entrega dels efectes especials, James Corden i Rebel Wilson han fet autocrítica de Cats, una de les pitjors de l'any.Reivindicacions constants a la falta de dones en les nominacions, en una 92a edició que no complia ni els mínims de la paritat. Un dels moments àlgids de la gala ha estat l'aparició de Brie Larson, Gal Gadot i Sigourney Weaver, les "superheroïnes", per a presentar el premi a Millor Banda Sonora. Han reivindicat les dones a la indústria, les odioses preguntes dels mitjans sobre com se senten les dones a Hollywood i han assegurat que totes elles són superheroïnes. Al final se l'ha endut Joker, recollint-lo la compositora islandesa Hildur Gudnattór, la quarta dona que aconsegueix aquest premi.Els Oscars mai estan exemptes de càrrega política. En el no-monòleg inicial de Steve Martin i Chris Rock s'han realitzat diverses crítiques a la manca de dones, afroamericans i a la falta de diversitat en moltes de les categories. Fins i tot Brad Pitt ha fet mofa de Donald Trump. Però la categoria per excel·lència amb crítica política ha estat la de Millor Documental, on l'obra American Factory de Netflix s'ha emportat el guardó. Un vídeo amb diversos moments crítics pels Estats Units, com Edward Snowden o els bombardeigs a Siria, ha estat molt aplaudits. L'expresident Barack Obama ha aplaudit el premi i la importància que té aquesta obra.La música i les actuacions teatrals han estat protagonistes en la 92a edició dels Oscars. Janelle Morae obria la cerimònia amb un gran repertori de cançons originals per aquesta edició, representant també les dones i afroamericans que no han estat nominats per l'Acadèmia. La barcelonina Gisela ha format part dels Oscars gràcies a ser una de les veus de Disney a l'estat espanyol, cantant les versions espanyoles de Frozen. Ha format part del cor d'artistes d'arreu del món que han interpretat Into the Unknown.Una altra de les sorpreses ha estat Eminem cantant un dels temes que el va fer una estrella internacional gràcies a la pel·lícula 8 millas: Lose Yourself. Ovació a peu dret de la platea del Dolby Theatre per a Eminem, una icona d'una generació.L'actuació prevista era la d'Elton John, un dels productors de la pel·lícula Rocketman, on s'explica la història de la seva vida. Taron Egerton és l'actor que interpreta el cantant i pianista, també en el tema I'm gonna love me again, un dels nominats a Millor Cançó. Al final qui se l'ha endut ha estat el mateix Elton John, que ha rebut una forta ovació. El cantant britànic es retirarà després de fer una última gira mundial.

