El Barça guanya amb remuntada al Betis i segueix lluitant per la lliga (2-3)

El Barça ha aconseguit tres punts d'or aquest diumenge al Benito Villamarín de Sevilla contra el Betis (2-3). Els de Setién han hagut de remuntar dues vegades un resultat advers per acabar imposant-se amb gols de dos migcampistes, De Jong i Busquets, i d'un defensa, Lenglet.La primera part ha estat un teva-meva entre els dos equips, que han aconseguit quatre gols, dos per cap. El Betis s'ha avançat amb un penal als primers minuts que ha transformat Canales, però De Jong al minut 9 ha fet la igualada que animava el matx.Els locals ho han seguit provant i al 26 han aprofitat una badada d'Arturo Vidal per fer el 2 a 1 per obra de Fekir, que ha creuat bé la pilota. Els de Setién han tingut llacunes en el control del partit, però just al final de la primera part una pilota penjada a l'àrea l'ha aprofitat Busquets per fer l'empat.A la represa, els blaugrana (avui de groc) han intentat pressionar la porteria bètica i han aconseguit posar-hi setge amb toc i ocasions. Al 73, Lenglet ha conectat un cop de cap imponent que ha entrat a la porteria rival i ha posat un merescut 2 a 3 al marcador. El partit s'ha tensionat en els darrers minuts per les expulsions de Fekir i del mateix Lenglet, però el resultat no s'ha mogut tot i la pressió dels locals, que han tirat les línies a dalt per intentar un empat que no ha arribat.Amb la victòria d'aquest diumenge, els de Setién es queden amb 49 punts, a tres del Real Madrid, líder de la lliga.

