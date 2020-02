El Mobile no deixarà entrar qui hagi estat a la Xina menys de 14 dies abans per prevenir el coronavirus

GSMA, l'organització del Mobile World Congress (MWC), ha anunciat noves mesures de seguretat per prevenir el coronavirus. A la fira, que se celebrarà a Barcelona del 24 al 27 de febrer, no hi podrà accedir cap persona que hagi estat a la Xina menys de 14 dies abans –s'haurà d'acreditar amb el passaport o un certificat mèdic- ni qui provingui de la província xinesa de Hubai, epicentre del brot.Altres mesures que l'organització ha previst són implementar controls de temperatura o fer que tots els assistents certifiquin que no han estat en contacte amb ningú infectat.Aquestes mesures arriben poca estona després que l'empresa Amazon hagi anunciat que no participarà al MWC , sumant-se així a LG, Ericsson i Nvidia.

