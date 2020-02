Els Mossos investiguen per què ningú ha avisat d'un espectacular accident de trànsit a la C-61

Recta de la C-61 on s'ha accidentat el vehicle Foto: NBM

El Mossos d'Esquadra estan investigant que és el que pot haver passat amb l'accident d'aquesta matinada al quilòmetre 12,5 de la carretera C-61, just passada la urbanització de Can Puigdemir de Vallgorguina en direcció a Sant Celoni i en plena recta. Un vehicle ha sortit de la via i ha caigut al marge, probablement a conseqüència de la velocitat que portava.Segons ha pogut saberningú ha donat cap avís de l'accident ni a Mossos d'Esquadra ni als Vigilants Municipals de Vallgorguina. L'única cosa que se sap és que no hi ha senyals de frenada, el sistema d'airbag activat i el vehicle ha quedat girat en la direcció contrària que portava. Es desconeix també el número d'ocupants que hi podia haver però que, suposadament la sortida ha estat per la finestra i el conductor i els possibles ocupants no han patit ferides. Els Vigilants Municipals de Vallgorguina han localitzat el vehicle accidentat a les set d'aquest matí i han avisat als Mossos d'Esquadra de la comissaria de Sant Celoni.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor