Amazon també cancel·la l’assistència al Mobile pel coronavirus

El gegant de la venda en línia Amazon ha anunciat aquest diumenge que no serà al Mobile World Congress de Barcelona. Una portaveu de l’empresa ha informat que “a causa del brot i les contínues preocupacions al voltant del nou coronavirus Amazon es retirarà d’exhibir i participar en el Mobile World Congress 2020".L'anunci d'Amazon es suma a altres tres empreses que han decidit no participar al Mobile per culpa del brot del Coronavirus que afecta la Xina. LG, Ericson i la nordamericana Nvidia ja han anunciat que no vindran a la capital catalana del 24 al 27 de febrer.

