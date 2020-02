Els aliments que no et deixaran dormir

Fruites Foto: Pixabay

La qualitat i la quantitat d'hores dormides són fonamentals per la salut del cervell, així com les seves connexions i per tenir el màxim rendiment.L'alimentació hi juga un paper important. Tal com recull Europa Press 3 de les 10 recomanacions de la World Association of Sleep Medicine (WASM) estan relacionades amb l'alimentació:- Evitar ingesta excessiva d'alcohol almenys quatre hores abans d'anar a dormir, i no fumar.- Evitar consum de cafeïna, te, xocolata o begudes energètiques, almenys abans sis hores d'anar a dormir.- Evitar àpats pesats o amb picants, almenys abans quatre hores d'anar a dormir. Es recomana sopar lleuger.D'altra banda, també hi ha aliments que poden dificultar la conciliació del son:: Estimulen la producció d'àcid gàstric i relaxen l'esfínter esofàgic. Això provoca que, després d'un àpat d'aquest tipus, se senti cremor d'estómac i costi agafar el son.: Moltes persones tenen l'antull de menjar alguna cosa dolça abans d'anar a dormir, però això pot ser la causa del trastorn de son. Com més sucres es consumeixin durant el dia, major serà la probabilitat que es trenqui el son. S'absorbeixen ràpidament pel torrent sanguini i els converteix en una font d'energia de combustió ràpida.: també poden ser causants del reflux gastroesofàgic, tant si es menja fruita com si es beu un suc de fruites, per exemple.Hidratar-se de forma adequada per dormir és tan important com fer-ho durant tot el dia. Pot causar irritabilitat i confusió durant la vigília, però a la nit pot augmentar els roncs, que alteren el son, degut a la sequedat de boca i les foses nasals.

