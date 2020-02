Històrica victòria del Sinn Féin a les eleccions de la república d'Irlanda

El Sinn Féin ha fet història aquest diumenge a les eleccions d'Irlanda aconseguint guanyar a les urnes. El partit liderat per Mary Lou McDonald ha millorat els resultats que pronosticaven les darreres enquestes, que donaven un triple empat amb el Fine Gael i el Fianna Fail amb el 22% dels vots per cada formació, que només es diferenciaven per dècimes. El Sinn Féin podria arribar al 24% dels vots.Fins ara, el poder a la república d'Irlanda se l’alternaven el Fine Gael, del primer ministre Leo Varadkar, i el Fianna Fail, del cap de l’oposició Micheál Martin. Amb el resultat d'aquest diumenge, la governabilitat a la república haurà de passar, per força, pel Sinn Féin, que controlarà bona part dels districtes d'Irlanda.L'augment de Sinn Féin, que va augmentar del 13,8% a les eleccions generals de 2016, s'explica en bona part pel discurs social que ha fet durant la campanya electoral, enfocada al jovent i en questions com les dificultats per accedir a un lloguer.

