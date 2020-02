La XAL reactiva els Premis de Comunicació Local en les categories audiovisuals

La Xarxa Audiovisual Local (XAL) reactiva els Premis de Comunicació Local en les categories audiovisuals. Els guardons es van lliurar durant 32 edicions i es van convocar per darrera vegada el 2012. Ara es recull aquella tradició, circumscrita a l’àmbit audiovisual, per, com han explicat en un comunicat, "continuar contribuint a l’enriquiment del panorama general informatiu i comunicatiu local de Catalunya". La nova convocatòria contempla set premis dividits en tres categories, mitjans, continguts audiovisuals i reconeixement professional. En conjunt, la dotació econòmica dels Premis és de 12.000 euros.Lluís Garriga, conseller delegat de la XAL, ha indicat que aquests nous Premis "es caracteritzen per la voluntat de recuperar un esperit, però amb la mirada posada al segle XXI". El director del Mercat de l'Audiovisual de Catalunya (MAC), Josep Maria Codina, ha indicat que els Premis representen un element “que contribuirà a posicionar i redimensionar aquesta trobada professional amb més de vint anys de trajectòria, que sempre s’ha caracteritzat per estimular el talent i la producció de proximitat".La iniciativa compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i l' Ajuntament de Granollers i la col·laboració del Mercat Audiovisual de Catalunya , l' Observatori de la Ràdio a Catalunya Roca Umbert Fàbrica de les Arts . L'acte de lliurament serà la cloenda de l'edició d'enguany del MAC, que se celebrarà a Granollers el 10 de juny.Els Premis de Comunicació Local van néixer per reconèixer la tasca de les publicacions locals i comarcals de Catalunya, ràdios municipals, televisions locals, publicacions municipals i mitjans de comunicació digitals locals i municipals.El període recepció de candidatures s'obrirà properament i finalitzarà el 30 d'abril. La dotació econòmica dels Premis és de 12.000 euros.

