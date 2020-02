Miquel Noguer, nou director de l'edició catalana del diari «El País»

La directora del diari El País, Soledad Gallego-Díaz, ha nomenat Miquel Noguer (Vic, 1977) com a nou director de l'edició catalana del rotatiu. El periodista osonenc relleva en el càrrec Lluís Bassets, que seguirà lligat a la capçalera en les seves columnes d'anàlisis i opinió i formant part del comitè editorial.Noguer ha passat folgadament aquesta setmana la votació indicativa de tota la plantilla de periodistes, realitzada com estipula l'Estatut de Redacció, amb caràcter previ al seu nomenament. És llicenciat en Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i ha exercit la major part de la seva trajectòria professional a la redacció de Catalunya del diari El País després de treballar en mitjans de comunicació locals.Miquel Noguer ha format part de les seccions de Societat i Política, i ha realitzat diferents cobertures de crisis internacionals, com a enviat especial dels atemptats d'Al-Qaeda a Bali i sobre l'epidèmia de la sida en l'Àfrica subsahariana, a Moçambic i Sud-àfrica. El 2016 va ser nomenat redactor en cap de l'edició de Catalunya i sotsdirector el 2018, i ha contribuït també a la creació de la versió digital elpais.cat Gallego-Díaz va presentar Noguer com a nou responsable del centre de Barcelona en un acte a la redacció i va instar la plantilla a mantenir i incrementar "la qualitat informativa, la independència de criteri i el pluralisme de les opinions".

