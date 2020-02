El sorprenent animal que ha desconcertat les xarxes

Psicólogo: El perro inosuke no existe

El perro inosuke: pic.twitter.com/UcF2lwqMp4 — Nico🌎 (@_gingercringe) February 2, 2020

JAJAAJAJA LA OREJA PARECÍA LA BOCA, CREÍ QUE ERA UN ALIENIGENA ANCESTRAL. — PENAL PARA RIVER AQUÍ EN PORTO ALEGRE (@TomatelaFlaco) February 2, 2020

pensé que era una mezcla de cabra con perro jajsakjaajka — yaslu🧜🏽‍♀️ (@yaasminsalas) February 3, 2020

A vegades es veuen animals estranys per les xarxes o bé criatures que no tenim acostumades. Ara bé, en el cas d'aquesta el problema no és que sigui cap espècia nova ni res semblant, sinó que es tracta d'una fotografia amb un curiós efecte òptic que acaba enganyant l'ull huma.La imaginació de les xarxes ha donat per molt, des de suggerir que era una vaca amb malformacions o bé un personatge d'animació. Però el fet és que si es mira bé la imatge es podrà comprovar com simplement, aquesta criatura és un gos. El que passa és que estava movent el cap en el moment que feien la foto i per això ha quedat així.

