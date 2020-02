L'exlehendakari Patxi López acusa l'independentisme de no estar a «l'alçada del país»

El diputat i actual secretari de Política Federal d'PSOE, Patxi López, ha afirmat que la "majoria dels líders de la dreta" i "també alguns líders independentistes, que només volen imposar la seva, no saben el que és la democràcia" i "el millor que podrien fer és anar-se'n cap a casa perquè no estan a l'altura del que necessita aquest país".López ha recordat que, l'any passat, el PSOE va guanyar "cinc eleccions diferents perquè era i és el sentir majoritari de la ciutadania espanyola, que no volia, ni de lluny que els governés 1 trifachito". D'aquesta manera, ha destacat la utilitat de govern de coalició integrat per PSOE i Unides Podem, un Executiu "format per dos partits d'esquerres, cosa que no succeeix en cap altra part" i que ha "obert un nou temps a Espanya". "Ha revaloritzat les pensions segons l'IPC ... ha pujat el Salari Mínim Interprofessional a 950 euros ... i ha pujat el sou dels funcionaris per anar recuperant part del que van perdre durant la crisi", ha valorat, per afegir que es tracta d'un govern que "compleix els seus compromisos i, el que és més important, que aquest és un govern que orienta les seves polítiques a millorar la vida de la gent".El exlehendakari, que ha desgranat alguns dels reptes de el nou Executiu central, ha incidit en la necessària "cohesió i diàleg entre territoris", cosa que "també hem començat a posar en marxa". "Feia molt de temps que el Govern d'Espanya i el Govern de la Generalitat no parlaven. Feia molt de temps, massa, que a Catalunya no s'escoltava una proposta en positiu per part de les institucions espanyoles.Pedro Sánchez ha posat damunt de la taula 44 punts per a l'acord en matèries que busquen millorar la vida dels ciutadans i ciutadanes catalanes i també la relació entre Catalunya i la resta d'Espanya ", ha sostingut.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor