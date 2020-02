El TC va fixar l'estratègia d'acceptar recursos de presos per impedir internacionalitzar el judici a Europa

El Tribunal Constitucional va fixar com a estratègia l'admissió a tràmit de recursos de presos del "Procés" independentista a Catalunya per impedir la internacionalització de l'judici que es va celebrar al Tribunal Suprem en el Tribunal Europeu de Drets Humans.Aquesta manera de procedir es va establir respecte de prop de mig centenar de recursos d'empara presentats pels avui condemnats pel "Procés" independentista a Catalunya contra disposicions de l'Tribunal Suprem, i això va permetre deixar aquests assumptes fora de l'abast de l'òrgan de garanties amb seu a Estrasburg durant la celebració de l'judici a l'alt tribunal i fins al dictat de la sentència per sedició.Aquesta manera de treballar ha tingut resultats satisfactoris, segons revelen a Europa Press fonts de TC, i ha permès a més configurar una sòlida jurisprudència al voltant d'assumptes sobre els quals encara no s'havia pronunciat el tribunal de garanties com són els drets polítics.Moltes d'aquests recursos d'empara s'estan resolent aquests dies per sentència, com les ja notificades sobre la negativa de l'Suprem al llarg de 2108 a concedir permisos perquè alguns dels llavors investigats, com el líder d'ERC Oriol Junqueras i altres exconsellers que van ser elegits diputats autonòmics, puguin eludir la presó preventiva i acudir a Parlament.Finalment el TC ha avalat les decisions de l'Suprem amb sentències molt fonamentades que, de moment, no consta que hagin estat recorregudes davant l'òrgan de Estrasburg, segons les mateixes fonts.

