Iceta reivindica la mesa de diàleg tot i que reconeix que «no es pot garantir» el seu èxit

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha reivindicat aquest diumenge la taula de diàleg oberta amb l'independentisme. Iceta creu que asseure's a parlar "amb qui no pensa com tu" és la "millor manera" per superar el conflicte entre Catalunya i la resta de l'Estat.El líder socialista ha deixat clar que "no es pot garantir" l'èxit de la taula i reconeix que "no és bo" que Oriol Junqueras estigui a la presó. Tot i això, Iceta ha demanat a l'independentisme que "faci una reflexió" sobre les coses que ha fet malament, i ha criticat que es digui "ho tornarem a fer", ja que no ajuda a buscar una resolució del conflicte. En relació a la propera campanya electoral, el primer secretari del PSC ha assegurat que "no serà revengista".Nova mostra de mà estesa i voluntat de diàleg amb l'independentisme per part del PSC. Si ahir era Adriana Lastra la que defensava la taula que s'ha pactat, avui ha estat Miquel Iceta l'encarregat de tornar a reivindicar aquesta aposta. Iceta, però, ha deixat clar que no es tracta d'un diàleg "estrictament" entre els governs català i espanyol. "Efectivament aquest camí comença per asseure'ns a parlar, però cal també un diàleg previ o paral·lel entre tots els catalans. No podem viure en el miratge que a Catalunya tots pensem igual", ha assenyalat Iceta.El primer secretari del PSC també ha deixat clar que si l'independentisme suma en les properes eleccions formarà govern. "Ara tothom parla del fantasma del tripartit, però ho fan malgrat que les enquestes diuen que les forces independentistes sumen", ha concretat.En aquest sentit, Iceta ha reconegut que necessiten millorar els resultats a les comarques de Girona, les de Tarragona i les de Lleida. El líder socialista considera una "falsedat evident" que el seu partit sigui una formació només preocupada per Barcelona i l'àrea metropolitana. "La prova sou vosaltres", ha exclamat dirigint-se als prop de 150 delegats que hi havia a la sala d'un hotel de Platja d'Aro (Baix Empordà), en el 9è Congrés del PSC a la demarcació gironina.Iceta també ha lamentat les conseqüències dels actes dels líders independentistes. En aquest sentit, ha assegurat que la solució no passa perquè Oriol Junqueras estigui tretze anys a la presó, però sí que ha demanat que "reflexionin" sobre el que han fet. "Ens ho haurien de posar més fàcil, perquè si tot el dia vas dient que ho tornaràs a fer, i després demanes un permís penitenciari, pots tenir problemes", assenyala Iceta.Tot i no està a favor de l'empresonament dels líders independentistes, el primer secretari dels socialistes catalans ha concretat que "no vol dir que no s'hagi de fer responsable a Oriol Junqueras d'haver pres decisions equivocades o haver incomplert la llei". "El que passa és que hem de guarir les ferides entre tots", ha reblat Iceta.El líder socialista ha carregat contra el president del Govern, Quim Torra, per servir "només a una part del país". "Hem de dir les coses que no han anat bé, i cal tenir present que no tota Catalunya pensa com ho fa la presidència de la Generalitat. No podem tornar a cometre un altre error com aquest, encara que legítimament formin govern", ha reivindicat.Finalment, Iceta ha fet referència a l'última dècada en la que considera que Catalunya "no ha guanyat cap batalla". "No estem millor que fa deu anys i tenim una societat més dividida que abans. Estic fart que Catalunya sempre perdi", ha etzibat. Per exemplificar-ho, el secretari del PSC ha assegurat que els pressupostos que previsiblement tiraran endavant, "no aconseguiran revertir les retallades fetes per Artur Mas el 2010".

