El coronavirus pot sobreviure fins a 9 dies a la superfície dels objectes

El coronovarius podria continuar present en els objectes fins a nou dies després que aquests haguessin estat en contacte amb les persones infectades. Aquesta és una de les principals conclusions d'un recull d'estudis fet per investigadors alemanys sobre quant de temps persisteix el virus a la superfície de les coses i com eliminar-lo.Un anàlisi que és clau per prevenir i frenar l'expansió de l'epidèmia. Com totes les infeccions que es contagien per gotes d'aire, el virus pot propagar-se a través de les mans i les superfícies que es toquen amb freqüència. "Als hospitals poden ser, per exemple, els panys de portes, però també botons de trucada, tauletes de nit, marcs de llit i altres objectes que es troben en la proximitat directa dels pacients, que sovint són de metall o plàstic" , explica el professor Günter Kampf, de l'Institut d'Higiene i Medicina Ambiental de l'Hospital Universitari de Greifswald (Alemanya).Juntament amb el doctor Eike Steinmann, cap de Departament de Virologia Molecular i Mèdica de la Ruhr-Universität Bochum (Alemanya), ha recopilat amplis troballes de 22 estudis sobre els coronavirus i la seva inactivació per a un futur llibre.Els estudis avaluats, que se centren en els coronavirus SARS i MERS, van mostrar, per exemple, que poden persistir en les superfícies i romandre infecciosos a temperatura ambient fins a nou dies. De mitjana, sobreviuen entre quatre i cinc dies. "La baixa temperatura i l'alta humitat de l'aire augmenten encara més la seva vida útil", explica Kampf.Les proves amb diverses solucions de desinfecció van mostrar que els agents basats en etanol, peròxid d'hidrogen o hipoclorit de sodi són eficaços contra els coronavirus. Si aquests agents s'apliquen en concentracions adequades, redueixen el nombre de coronavirus infecciosos d'un milió a 100 partícules patògenes. "Per regla general, això és suficient per reduir significativament el risc d'infecció", apunten els investigadors.Els experts pressuposen que els resultats de les anàlisis d'altres coronavirus són transferibles a el nou coronavirus. "Es van analitzar diferents coronavirus i els resultats van ser similars".

