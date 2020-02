La presidenta de la CCMA demana inversions en l'àmbit digital i replantejar l'aportació pública

La presidenta en funcions de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisual (CCMA), Núria Llorach, ha reclamat més inversions en l'àmbit digital: "O bloquegem el finançament de la corporació per posicionar-nos en l'àmbit digital o morirem".En una entrevista aquest diumenge al diari Ara que recull Europa Press, Llorach ha demanat que es replantegi "quin ha de ser l'aportació pública del Govern al sistema públic audiovisual català", i ha retret que amb 240 milions d'euros no és suficient.Ha defensat que l'eficiència s'ha multiplicat de 2010 a 2020 i que "cap dels 2.300 treballadors pot dir que té mitja hora lliure", i ha avisat que s'ha d'invertir en producte audiovisual o la indústria catalana morirà."Hi ha qui ha jugat a estigmatitzar TV3 i Catalunya Ràdio", ha criticat Llorach, que ha negat que no procurin incorporar tot el ventall de sensibilitats ideològiques en els mitjans públics.També ha apostat per dotar de més continguts el canal Esport3: "Però tancar-lo? No", i és partidària de mantenir tots els canals i de recuperar el canal cultural per poder fer un Super3/K3 infantil i juvenil.

