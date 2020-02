Un policia fora de servei frustra una intrusió a un xalet del camp de Túria

Un agent de la policia espanyola fora de servei va frustrar un intent d'assalt a un xalet d'Eliana, a la comarca valenciana del Camp de Túria, dissabte a la nit. L'agent passava prop de la propietat quan va sorprendre a dos homes que estaven saltant la tanca i va avisar a la policia perquè intervenis.Els fets van passar quan l'agent fora de servei es dirigia en cotxe cap al seu domicili en el seu cotxe amb la seva dona i, a el passar per una zona de xalets, va observar com un home escalava el mur exterior d'una propietat i un altre es mantenia fora en actitud vigilant, segons han informat les forces de seguretat en un comunicat.Quan el sospitós que a el parer vigilava fora de l'immoble es va adonar que el vehicle minorava la velocitat, l'agent va decidir girar i situar-se en una cantonada per dissimular mentre observava i així no posar en perill la seva parella.Tot seguit, el policia va trucar a l'062 per comunicar el que estava passant i va facilitar les dades d'un vehicle que es trobava estacionat a l'exterior, presumiblement utilitzat pels suposats assaltants.L'agent es va mantenir a l'espera per si sortien i es donaven a la fuga, quan minuts després va arribar la Policia Local de l'Eliana i la Guàrdia Civil, que juntament amb ell van localitzar els dos sospitosos.Després de realitzar les primeres comprovacions, un dels assaltants tenia una ordre en vigor de protecció contra una víctima de violència de gènere que casualment era la propietària d'aquest xalet en el qual no es trobava.

