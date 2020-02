Mor un motorista en un accident a la GI-555 a la Selva

Un motorista ha mort aquest diumenge al matí al punt quilomètric 12,1 de la GI-555 a Massanes, a la Selva. A l'accident hi ha una motocicleta i dos turismes implicats. Les causes de l'incidient encara s'estan investigant. Mossos d’Esquadra ha rebut l’avís a un quart d'11 del matí.Arran de la incidència, s'han activat quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, una dotació dels Bombers de la Generalitat, i un helicòpter medicalitzat i una ambulància del SEM. Amb aquesta víctima, són 12 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya.Pel que fa a l'afectació viària, s'ha donat pas alternatiu a la GI-555 a Massanes amb retencions en tots dos sentits fins que s'ha reobert totalment la via poc abans de les 13.00 hores.

