Mor un excursionista en caure des de 20 metres al Pedraforca

Un excursionista, veí de Sabadell i de 30 anys, va morir aquest dissabte en caure d'una alçada de 20 metres mentre feia una travessia pel Pedraforca, a Saldes, a la zona anomenada via Berguedana. Els Bombers, que han informat del fet, van rebre l'avís de rescat a les 18.06 hores, quan un grup de gent va escoltar crits d'auxili.Així, es van activar tres unitats de el Grup d'Actuacions Especials (GRAE), juntament amb el Grup d'Emergències Mèdiques a rescats (GEM), a més d'altres dotacions terrestres de Bombers, de el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i de Mossos d'Esquadra.Al voltant de les 21 hores els serveis d'emergència van accedir a el lloc on es trobava la persona accidentada, sota la via Berguedana. L'excursionista es va precipitar des d'una altura de 20 metres i va morir a conseqüència de la caiguda.

