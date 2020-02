Denuncien insults i un cop de puny a una parella gai a Barcelona

⚠️5 cobardes han atacado al grito de maricones a 2 amigos en la calle, en Gracia (BCN). La #LGTBIfobia es irracional, injusta, violenta, peligrosa y tiene responsables directos y también colaboradores. El odio a la diversidad nos amenaza y golpea cada día y quizás no lo sepas. pic.twitter.com/3j59LTIwO8 — Mafreino (@mafreino) February 8, 2020

Nova agressió homòfoba a Barcelona. Una parella gai va patir la matinada de dissabte insults i un cop de puny al districte de Gràcia per part de cinc individus. L'incident es va produir pels voltants de les 6 del matí al carrer de Bonavista, a tocar dels Jardinets de Gràcia, quan els dos nois anaven a agafar un taxi per desplaçar-se a l'aeroport.Cinc persones van començar a increpar-los al crit de "maricons" i van colpejar un d'ells al llavi, ocasionant-li una ferida. L'Observatori Contra l'Homofòbia (OCH) ha condemnat l'atac i s'ha posat a disposició dels agredits: "Es torna a repetir el patró i es torna a repetir la impunitat. Treballem per donar atenció a les víctimes i comuniquem els fets a l'Ajuntament de Barcelona", ha piulat.L'Observatori Contra l'Homofòbia apunta que ja són 23 les agressions d'aquest tipus a Catalunya. "Insuportable aquest disparament de la violència vers les persones LGTBI. Cal contundència vers aquesta xacra", ha afirmat el president de l'entitat, Eugeni Rodríguez. Segons explica un amic de la parella @mafreino a Twitter, els dos joves agredits van poder agafar l'avió i viatjar fins a Granada, on van passar un reconeixement mèdic. Amb l'informe de lesions està previst que un cop tornin a Catalunya interposin una denúncia als Mossos d'Esquadra.

