VÍDEO Detenen vuit lladres per atracaments amb violència a botigues de telefonia de Girona i l'àrea metropolitana

Durant una de les detencions Foto: Mossos d'Esquadra

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat dos grups criminals especialitzats a cometre robatoris violents a botigues de telefonia mòbil de Barcelona, Girona i municipis de l'àrea metropolitana. Els dos grups criminals actuaven per separat i no mantenien cap tipus de relació. Utilitzaven molta violència per intimidar les víctimes, accedien a l'establiment comercial amb cascs per evitar la seva identificació i utilitzaven motos sostretes per fugir del lloc amb rapidesa i evitar l'acció policial.En total s'han detingut vuit persones, de les quals dues ja han ingressat a presó. Els investigadors els relacionen amb almenys una vintena d'atracaments, tot i que no es descarta que estiguin implicats amb més robatoris violents. Els detinguts acumulen 75 detencions.El primer grup criminal desarticulat estava format per cinc persones, entre les quals hi havia un menor d'edat, que els seus pares utilitzaven per cometre els assalts. La parella detinguda accedia a l'establiment amb el seu fill per no aixecar cap sospita entre els treballadors. Un cop a l'interior mostraven la intenció de comprar algun aparell i marxaven, moment en què entraven els altres membres del grup. Actuaven amb casc i empraven molta violència per cometre el robatori. Intimidaven els treballadors amb una arma blanca i en alguna ocasió havien exhibit una arma de foc.La investigació relacionada amb aquest grup criminal es va iniciar el mes de setembre passat quan els mossos de la Divisió d'Investigació Criminal de Barcelona van tenir coneixement que s'estaven produint robatoris en botigues de telefonia mòbil que responien a un mateix patró delictiu. Després d'un temps d'indagacions i gestions policials, van poder identificar els integrants del grup. Segons els investigadors, els lladres persones perilloses que normalment utilitzaven vehicles per fugir de la presència policial, sense respectar els senyals viaris i de circulació, fet que posava en perill els vianants.Finalment, les detencions es van dur a terme el passat dilluns 3 de febrer, a Quart. Els agents van detenir dos homes, una dona i un menor d'edat. El cinquè membre del grup ja era a la presó per la seva presumpta implicació amb altres fets delictius investigats.Pel que fa a la valoració del material sostret fins al moment ascendeix a més de 140.000 euros i 1.500 euros de diners en efectiu de les caixes registradores tot i que la investigació continua oberta i aquesta xifra es podria incrementar.Després de passar a disposició judicial, la parella va ingressar a presó i un tercer detingut va quedar en llibertat. El menor va passar a disposició de Fiscalia de Menors.La investigació relacionada amb el segon grup criminal es va iniciar el passat mes de gener. Per tal de localitzar i detenir els membres del grup criminal que actuava a Barcelona es va constituir un equip conjunt d'agents de la Divisió d'Investigació Criminal i de les Unitats d'Investigació de les comissaries de Ciutat Vella, Nou Barris, Horta- Guinardó i Gràcia, principals districtes on s'estaven denunciant aquests robatoris.Els integrants d'aquest grup actuaven amb una destral amb la qual intimidaven les seves víctimes per aconseguir sostreure els mòbils d'alta gamma. Arribaven a l'establiment comercial amb una motocicleta sostreta. Aleshores un dels lladres accedia a l'interior de l'establiment i l'altre l'esperava a fora amb el vehicle en marxa. L'acció era ràpida i, en un instant, l'atracador s'emportava multitud de telèfons que tenia al seu abast. Els investigadors calculen que estarien implicats en més d'una desena de fets i que s'haurien endut material per un valor aproximat de més de 110.000 euros.El Dijous 6 de febrer a la tarda els investigadors van arrestar els autors dels fets i van dur a terme un operatiu policial d'entrada i escorcoll als domicilis dels investigats. A l'interior s'hi van localitzar peces de roba que coincideixen amb la que duien durant els robatoris, un casc blanc usat en un dels fets, un ganivet de grans dimensions que utilitzaven per intimidar les víctimes i una arma de foc simulada.Els tres detinguts van passar a disposició judicial aquest dissabte. El jutge va decretar presó per dos d'ells i el tercer va quedar en llibertat amb càrrecs.D'altra banda, el passat 21 de gener, els mossos d'esquadra de la comissaria de Sant Martí van detenir in fraganti un home, que actuava sol, com a presumpte autor d'un intent de robatori en un establiment de telefonia mòbil del districte de Sant Martí.L'home havia accedit en aquest local amb una navalla i els clients que hi havia a l'interior el van reduir a l'espera de l'arribada de la patrulla. Després de passar a disposició judicial, el detingut va quedar en llibertat amb càrrecs.

